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В Египте число жертв крушения поездов возросло до 44
По меньшей мере 44 человека погибли в результате столкновения двух поездов на севере Египта, более 120 пострадало. Такие данные передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Катастрофа произошла примерно в 14:15 по местному времени. Пассажирский состав, следовавший из Каира в Александрию, на полном ходу въехал в стоявший на путях поезд из Порт-Саида. Пять вагонов и тепловоз из-за удара сошли с рельсов.
По одной из версий, причиной ЧП стала ошибка сотрудника диспетчерской, который подал неверный сигнал об остановке первому составу, по другой — машиниста второго поезда, который не отреагировал на запрещающий сигнал семафора.
Россиян среди жертв трагедии нет, сообщили в посольстве РФ в Египте.
Россиян среди жертв трагедии нет, сообщили в посольстве РФ в Египте.
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