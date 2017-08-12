В Египте число жертв крушения поездов возросло до 44

столкновения двух поездов на севере Египта, более 120 пострадало. Такие данные передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ. По меньшей мере 44 человека погибли в результатена севере Египта, более 120 пострадало. Такие данные передаетсо ссылкой на местные СМИ.

Катастрофа произошла примерно в 14:15 по местному времени. Пассажирский состав, следовавший из Каира в Александрию, на полном ходу въехал в стоявший на путях поезд из Порт-Саида. Пять вагонов и тепловоз из-за удара сошли с рельсов.