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Деловая газета «Взгляд»

Во время учений в Псковской области погиб десантник

Под Псковом погиб десантник
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В пятницу военнослужащий псковской 76-й десантно-штурмовой дивизии погиб на тактических учениях на полигоне в Стругокрасненском районе Псковской области. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на военную прокуратуру Псковского гарнизона.
Подробности не сообщаются.
Напомним, на этой неделе на аэродроме «Кресты» под Псковом начался второй этап полковых учений ВДВ.
В ходе учений десантники отработали подготовку полка к десантированию и боевым действиям. К десантированию парашютным и посадочным способами подготовлено 66 единиц броне— и автомобильной техники.
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