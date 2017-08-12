Военнослужащая в ЛНР обвинила украинские спецслужбы в похищении ее дочери



Военнослужащая Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики обвинила спецслужбы Украины в захвате в заложники ее дочери, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства государственной безопасности ЛНР.



" В министерство государственной безопасности республики обратилась военнослужащая Народной милиции ЛНР Марина Гойко, ставшая жертвой террористических методов работы украинских спецслужб. В заложниках у СБУ оказалась несовершеннолетняя дочь военнослужащей, находящаяся на каникулах у бабушки, проживающей на территории временно оккупированной ВСУ" , — сообщили в ведомстве.

По данным МГБ, вернуть ребенка и сохранить жизнь родителям Гайко сотрудники СБУ пообещали взамен на сотрудничество и передачу им сведений, составляющих государственную тайну ЛНР.