В центре Москвы неизвестные с битами и камнями разгромили два парковочных комплекса

Сотрудники московской полиции разыскивают неизвестных, которые устроили погром на парковочных комплексах в центре города. Об этом агентству «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства рассказал, что утром в среду, 9 августа, на пульт «02» поступила информация о том, что неизвестные граждане в масках громят парковочный комплекс в Ковровом переулке. Позже в ходе оперативных мероприятий выяснилось, что по указанному адресу неизвестные, используя камни, палки и бейсбольные биты, разбили окна. Кроме того, в парковочном комплексе на улице Новорогожская те же злоумышленники выломали дверь в комнату охраны и разбили окно.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о хулиганстве.