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В Москве избили женщину-депутата

В Москве избили женщину-депутата
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Неизвестные избили действующего депутата района Хамовники Александру Парушину. Женщина была доставлена в НИИ им. Склифосовского с сотрясением мозга, сообщает пресс-служба партии " Яблоко".
Отмечается, что в момент нападения депутат делала замечание рабочим по поводу незаконной прокладке коммуникаций на 3-й Фрунзенской улице. Стало ли это поводом для нападения, неизвестно.
Информация о состоянии женщины уточняется.
Александра Парушина — кандидат в муниципальные выборы от партии «Яблоко». Парушина выступала против реновации и ходила на митинг против программы.
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