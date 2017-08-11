В Москве избили женщину-депутата

Неизвестные избили действующего депутата района Хамовники Александру Парушину. Женщина была доставлена в НИИ им. Склифосовского с сотрясением мозга, сообщает пресс-служба партии " Яблоко".

Отмечается, что в момент нападения депутат делала замечание рабочим по поводу незаконной прокладке коммуникаций на 3-й Фрунзенской улице. Стало ли это поводом для нападения, неизвестно.

Информация о состоянии женщины уточняется.

Александра Парушина — кандидат в муниципальные выборы от партии «Яблоко». Парушина выступала против реновации и ходила на митинг против программы.