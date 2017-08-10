Самолет экстренно сел в Екатеринбурге из-за болезни ребенка



Самолет авиакомпании S7 , который совершал перелет из Новосибирска в Москву, экстренно приземлился в аэропорту Екатеринбурга из-за ухудшения состояния здоровья ребенка, который находился на борту. Об этом ТАСС сообщили в пресс— службе аэропорта Кольцово.

" Рейс авиакомпании S7 по направлению Новосибирск — Москва запросил посадку в Кольцово в связи с ухудшением состояния здоровья одного из пассажиров, это ребенок, которому полтора года. В 21:22 местного времени (19:22 мск) самолет совершил посадку в Екатеринбурге" , — сказали в пресс-службе.



Ребенок был госпитализирован с матерью в больницу Екатеринбурга. " Борт с остальными пассажирами продолжил полет" , — уточнили в Кольцово.