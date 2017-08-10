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Россиянин опроверг информацию об удержании в заложниках в Абхазии
Россиянин Василий Снигирев заявил RT, что информация о том, что его якобы удерживают в заложниках в Абхазии и вымогают деньги, не соответствует действительности.
«Работники полиции города Гагры, инспекторы ГИБДД и сотрудники прокуратуры оказывают мне полное содействие. Всё решается достаточно оперативно. Информацию, которую выложили журналисты, в ней много указано не совсем правильно», — заявил он.
По его словам, в настоящий момент начальник ГИБДД помогает ему в поиске эвакуатора, чтобы вывезти машину в Российскую Федерацию.
«Я не знаю, откуда у журналистов такие данные. Я никакой другой информации не давал», — добавил он.
Ранее URA.Ru сообщало, что екатеринбуржец со своим несовершеннолетним сыном попали в ДТП в Гаграх, при этом правоохранительные органы отказались выпускать их из страны, пока мужчина не возместит нанесённый ущерб.
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