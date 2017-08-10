Жителей Свердловской области предупредили о заморозках

МЧС России по Свердловской области предупредило жителей региона о заморозках, которые ожидаются в ближайшие дни ночью и утром. По данным ведомства, температура на поверхности почвы опустится до 0… –2 градусов.

В связи с похолоданием министерство рекомендует гражданам принять меры по защите сельскохозяйственных культур, а также соблюдать осторожность при эксплуатации печного, газового отопления и электроприборов.

Пешеходов и автомобилистов, в свою очередь, просят соблюдать правила дорожного движения из-за возможной гололедицы на дорогах. Кроме того, спасатели советуют местным жителям теплее одеваться, чтобы избежать простудных заболеваний.