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Жителей Свердловской области предупредили о заморозках
Фото: pixabay.com
МЧС России по Свердловской области предупредило жителей региона о заморозках, которые ожидаются в ближайшие дни ночью и утром. По данным ведомства, температура на поверхности почвы опустится до 0… –2 градусов.
В связи с похолоданием министерство рекомендует гражданам принять меры по защите сельскохозяйственных культур, а также соблюдать осторожность при эксплуатации печного, газового отопления и электроприборов.
Пешеходов и автомобилистов, в свою очередь, просят соблюдать правила дорожного движения из-за возможной гололедицы на дорогах. Кроме того, спасатели советуют местным жителям теплее одеваться, чтобы избежать простудных заболеваний.
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