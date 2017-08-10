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В Абхазии захватили в заложники двух россиян
Неизвестные взяли в заложники двух жителей Екатеринбурга после ДТП в Абхазии, за россиян требуют выкуп, сообщил мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. «Охренеть. В Абхазии после ДТП взяли в заложники двух екатеринбуржцев и требуют 200 тысяч рублей. Связался с МИД, завтра попытаемся решить с Сухуми», — написал Ройзман в Twitter.
Ровно месяц назад, 10 июля, в Абхазии напали на семью российских туристов. Неизвестные в масках окружили россиян и потребовали у них денег. Российский турист Андрей Кабанов попытался оказать сопротивление, однако преступники нанесли ему два ножевых ранения, от которых он скончался. По данному делу были задержаны подозреваемые.
После инцидента Федеральное агентство по туризму рекомендовало избегать безлюдных мест в республике, а также воздерживаться от конфликтов с местным населением.
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