"Десантник", ударивший корреспондента в прямом эфире, готов подраться с другим журналистом

Александру Орлову по кличке Колобан, отправившему в нокдаун в парке Горького корреспондента Никиту Развозжаева в день ВДВ, согласился подраться с пермским журналистом Романом Четиным.

" Не имею привычек отказываться от подобных предложений!) Вызов принят милостивый государь!) До встречи плейбой, встретимся на лобном! " , — написал Орлов на своей странице в " ВКонтакте".

Напомним, после скандального инцидента пермский журналист через социальные сети обратился к " десантнику" по кличке Колобан с предложением провести спарринг.

Журналист отметил, что профессиональным бойцом не является и никогда им не был.

" Я от лица всей журналистики против этого бородача. Мы находимся в одной весовой категории. Но я готов набрать с десяток кг жира в тело или дерьма в голову, чтоб быть в равных условиях с противником" , — заявил Четин.