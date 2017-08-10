Hürriyet: в Турции арестовали россиянина по подозрению в подготовке атаки на самолёт ВВС США

Турецкая полиция задержала гражданина России Рената Бакиева по подозрению в подготовке атаки на американский военный самолёт, расположенный на базе Инджирлик, с помощью дрона. По имеющейся информации, Бакиев является боевиком ИГ*, пишет Hürriyet Daily News.



Полиция провела операцию по задержанию после того, как получила данные о том, что Бакиев проводил разведку на велосипеде в районе авиабазы. Следствие считает, что он собирался нанести удар также и по молельному дому алевитов в интересах террористической группировки.



Правоохранительным органам стало известно, что целью удара Бакиева был не только самолёт ВВС США, но и американские солдаты, поэтому ими были приняты решительные меры по задержанию россиянина.



Как сообщается, Бакиев признал, что является членом террористической группировки, и заявил, что алевиты — это «враги Господни», и поэтому они должны быть уничтожены. Кроме того, по некоторым данным, ранее он собирался напасть на солдат США в Сирии, но ему это не удалось.



По имеющейся информации, Бакиев попросил 2,8 тыс. турецких лир (около 47 тыс. рублей. — ИноТВ) у других боевиков ИГ на покупку дрона, воспользовавшись мессенджером Telegram.



* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, запрещённая на территории России (прим. ИноТВ).