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Журналисты попали под обстрел в Горловке
В Горловке сотрудники телеканала «ТВ Центр» попали под обстрел, который вели украинские военные, пострадавших нет, сообщил замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин. Инцидент произошел около 14.00. Прицельный огонь из минометов и гранатометов велся с позиций украинской 128 бригады у Новолуганского, передает РИА «Новости».
Басурин также опроверг заявления украинской стороны о том, что ополченцы якобы сами обстреляли подконтрольные им окрестности Горловки, когда там выдавали гуманитарную помощь от Красного креста. Басурин отметил, что наблюдатели СЦКК не зафиксировали стрельбы со стороны ополченцев.
Напомним, сотрудники СМИ часто попадают под обстрел со стороны украинских силовиков в Донбассе.
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