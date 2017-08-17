Журналисты попали под обстрел в Горловке

Басурин также опроверг заявления украинской стороны о том, что ополченцы якобы сами обстреляли подконтрольные им окрестности Горловки, когда там выдавали гуманитарную помощь от Красного креста . Басурин отметил, что наблюдатели СЦКК не зафиксировали стрельбы со стороны ополченцев.

Напомним, сотрудники СМИ часто попадают под обстрел со стороны украинских силовиков в Донбассе.