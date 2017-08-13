Москвич потерял 20 миллионов при обмене валюты

Москвич обратился в полицию с заявлением о том, что стал жертвой мошеннических действий при обмене валюты. По его словам, он потерял 20 миллионов рублей.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД , 42-летний житель столицы рассказал сотрудникам правоохранительных органов, что 7 августа он пришел в отделение одного из столичных банков, чтобы обменять крупную сумму российских рублей на иностранную валюту. По его словам, ему выдали купюры, запечатанные в банковскую упаковку. Но в упаковке оказались купюры меньшего номинала. Мужчина потребовал вернуть ему недостающую сумму, однако получил отказ.

По факту заявления полиция проводит проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.