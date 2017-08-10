В Приморье охотник убил амурского тигра



Полиция возбудила уголовное дело против охотника, убившего амурского тигра в Приморье, сообщила в четверг официальный представитель МВД РФ Ирина Волк

" В квартире жителя поселка Амгу Тернейского района обнаружена туша тигра и охотничье ружье Иж 12-го калибра, из которого, предположительно, убито животное" , — приводятся ее слова на сайте министерства.



Подозреваемый уже дал признательные показания, отметила Волк. По данным полиции, охотник застрелил тигра в лесу у села Малая Кема, тушу затем заморозил и спрятал у себя дома.



По предварительному заключению, тигру было около одного года. Изъятые останки направлены на исследование.



Статья УК РФ о незаконной добыче краснокнижных животных предполагает до трех лет заключения со штрафом до миллиона рублей.