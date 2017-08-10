В Киеве произошла стрельба

Утром 10 августа на вокзальной площади Киева двое неизвестных открыли огонь из травматического оружия. Об этом сообщает 112.ua.

В результате стрельбы три человека получили ранения ног и рук. Их госпитализировали. Стрелявшим удалось скрыться с места преступления.

По предварительной информации, причиной стрельбы стал конфликт между двумя группами мужчин, произошедший около вокзального общепита.

На месте стрельбы работают наряды патрульных и следственно-оперативные группы Нацполиции Киева. Они пытаются выяснить обстоятельства произошедшего.