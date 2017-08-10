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В Киеве произошла стрельба

Утром 10 августа на вокзальной площади Киева двое неизвестных открыли огонь из травматического оружия. Об этом сообщает 112.ua.
В результате стрельбы три человека получили ранения ног и рук. Их госпитализировали. Стрелявшим удалось скрыться с места преступления.
По предварительной информации, причиной стрельбы стал конфликт между двумя группами мужчин, произошедший около вокзального общепита.
На месте стрельбы работают наряды патрульных и следственно-оперативные группы Нацполиции Киева. Они пытаются выяснить обстоятельства произошедшего.
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