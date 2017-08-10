В устье реки под Хабаровском застрял 13-метровый кит

В устье реки на острове Большой Шантар в Хабаровском крае застрял гренландский 13-метровый кит, передает РИА «Новости» со ссылкой на объединение «Заповедное Приамурье».

"Утром в четверг директору ФГБУ «Заповедное Приамурье» Владимиру Андронову поступила информация от участкового госинспектора нацпарка «Шантарские острова» о том, что во время ночного прилива в устье реки, вытекающей из озера Большого на острове Большой Шантар, зашел тринадцатиметровый кит. Инспектор определил его как гренландского", — говорится в сообщении.

Отмечается, что «ни развернуться, ни выйти в озеро мощное огромное животное в этом узком месте не может».

В настоящее время решается вопрос о спасении кита. По предварительной версии, его загнала в устье стая касаток.