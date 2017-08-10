Как стало известно ранее, сообщение о пожаре по адресу 41-й километр МКАД, поселение Мосрентген, дом 4, строение 6, поступило в среду в 22.52. На место выехали пожарно-спасательные подразделения.



" Площадь пожара увеличилась и составляет около 1 тысячи квадратных метров" , — рассказали в пресс-службе.



По данным ведомства, информации о пострадавших не поступало.