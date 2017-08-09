На западе Украины столкнулись троллейбус и боевая машина

КИЕВ, 9 авг — РИА Новости . Боевая дозорно-разведывательная машина (БРДМ) и троллейбус столкнулись в городе Тернополь на западе Украины, пострадавших нет, сообщила в среду пресс-служба управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области.

Сообщение о ДТП с участием БРДМ поступило в полицию в среду около 18.00 (совпадет с мск), на место выехали следователи и работники патрульной полиции.

"По предварительным данным, водитель общественного транспорта не предоставил преимущество в движении боевой разведывательно-дозорной машине, принадлежащей одному из подразделений Главного управления Нацполиции в области", — говорится в сообщении.

Как отмечается, служебный транспорт двигался в сопровождении полицейской машины с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом. Пострадавших в результате ДТП нет.