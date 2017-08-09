Полиция пошла на хитрость, чтобы выманить захвативших в плен бабушку в Москве

Как стало известно РЕН ТВ , полицейские пошли на хитрость для того, чтобы выманить преступников, которые взял в Москве в плен 92-летнюю бабушку и еще одну женщину с целью завладения квартирой пенсионерки.

Напомним, старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Московской области Елена Фокина сообщила, что старушку и женщину держали в плену три недели два преступника, являющихся родственниками (47-летний отец и его 27-летний сын). Злоумышленники требовали, чтобы пожилая женщина подписала доверенность на квартиру. Они угрожали пленницам убийством и применяли в отношении них насилие.

По некоторой информации, женщине и бабушке удалось выбросить в окно записку, в которой они рассказали о произошедшем с ними. Бумажку подобрали прохожие, которые заявил в полицию. Правоохранители прибыли на квартиру, где были закрыты женщины, но преступников там не было. Чтобы их " приманить" , стражи порядка подговорили женщину позвонить злоумышленникам (пленницы могли связаться по оставленному ими телефону только с ними) и сказать им, что старушка, якобы, умирает. Когда преступники прибыли на место, их задержали.

Теперь они находятся под стражей, а бабушка и женщина — под защитой государства.