Группа неизвестных открыла стрельбу по пешеходам в Чикаго



Один человек погиб и шестеро ранены в результате стрельбы в Чикаго, передаёт Associated Press со ссылкой на полицию.

По данным агентства, группа неизвестных открыла стрельбу по пешеходам на улице в двух кварталах от полицейского участка.



Власти сообщили, что погибшим является 28-летний житель Чикаго Альфред Митчелл-младший. Остальные пострадавшие, включая пять женщин, получили ранения.



Ранее сообщалось, что по меньшей мере три человека пострадали при стрельбе в одном из главных парков Сан-Франциско.