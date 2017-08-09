Гаишник поспорил, что проедет безнаказанно пьяным по городу

В Ямало-Ненецком автономном округе полицейский поспорил на 300 тысяч рублей, что сможет проехать безнаказанно по городу пьяным. Об этом сообщает портал LIFE со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД

«6 августа 2017 года в одной из социальных сетей был размещён видеоролик с участием сотрудника ОМВД России по Пуровскому району. Полицейский запечатлён в момент употребления спиртного напитка за рулём автомобиля», — заявили в ведомстве.

Инцидент произошёл в городе Тарко-Сале. На видео сотрудник правоохранительных органов, представившийся старшим инспектором ДПС , пьёт пиво и заявляет, что за десять лет службы его останавливали в состоянии алкогольного опьянения «раз 500». Мужчина хвастается, что ему удавалось избегать даже выговоров. Полицейский утверждает, что он «до сих пор работает и работать будет». Ролик с пьяным сотрудником правоохранительных органов был опубликован в группе «Происшествия Ноябрьск» во «ВКонтакте»

Полицейского временно отстранили от работы на время проведения проверки.