Появилась еще одна версия истории с избиением россиянки в Аланье

Администрация отеля Kirman Arycanda De Luxe в турецкой Аланье заявила, что конфликт между россиянкой и фотографами произошел не на территории гостиницы, а на общественном пляже. Об этом сообщает РИА Новости.





«Фотографы не являются нашим персоналом, они арендаторы. Видимо, они посчитали, что наша клиентка занимается профессиональной съемкой, перейдя в разряд их конкурентов», — отметил собеседник агентства. По его словам, гости отеля, которым после случившегося была предложена «любая помощь», отказались «передавать дело в правоохранительные органы , так как это затянуло бы разбирательство, и вскоре покинули Турцию».

Рамазан Энхош, владелец фотостудии, которая арендует помещение в гостинице, также прокомментировал инцидент. «Мои ребята заметили ее первый раз, но ничего не сказали. Когда это повторилось второй раз, один мой фотограф к ней подошел и попросил не заниматься профессиональной фотосъемкой, потому что это недобросовестная конкуренция, и разрешение на такой вид предпринимательской деятельности у нее нет, в отличие от нас», — пояснил он.



Энхош добавил, что считает поведение российской туристки неэтичной. «Мы никогда не нападем на человека, тем более, нашего гостя, тем более женщину, иначе мы потеряем работу. Появился муж туристки, видимо, боксер, который, не разобравшись, кинулся на моего фотографа и начал его бить. Остальные наши фотографы, увидев это, кинулись их разнимать», — сказал он. Мужчина допустил, что в этой суматохе россиянка «могла получить какие-то царапины или кто-то ее мог толкнуть нечаянно», но «никто ее специально даже пальцем не трогал».



По его словам, у работающего в студии фотографа рассечена губа. «Когда начались разборки, мы сами предложили вызвать жандармерию, так как считали себя пострадавшими в этой ситуации. Но гости отеля отказались ее вызывать», — утверждает Энхош.



7 августа россиянка опубликовала в Facebook пост, в котором сообщила, что 30 июля ее избили на территории отеля (она получила травму головы). По версии пользовательницы соцсети, когда она снимала своих знакомых, возник конфликт с местными фотографами, которые хотели, чтобы она ушла. «Белая футболка хватает меня за волосы у самого скальпа слева и начинает мотать по полянке. (…). Роняет меня в клумбу, тычет головой в землю. Вырывает клок волос», — описала произошедшее туристка. Она отметила, что ее муж, боксер, в потасовке не участвовал, и обвинила отель в неоказании первой помощи.