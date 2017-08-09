Неизвестные с оружием захватили отель в Риге

В ночь на 9 августа вооруженные люди в камуфляже захватили четырехзвездочный отель Garden Palace в центре Риги. Об этом сообщает Delfi.

По словам главы правления отеля Улдиса Скудры, злоумышленники заходили в разные номера, затем выгнали одну из постоялиц на улицу, запретив ей одеться, а ее вещи выставили за территорию гостиницы.

Также они забрали у женщины паспорт и телефон. В полицию успели обратиться сотрудники отеля.

Принадлежащие гостинице кафе до сих поры закрыты. Представители отеля заявляют, что в здании до сих пор находятся вооруженные люди. Полицейские оцепили здание.

По предварительным данным, нападение произошло из-за конфликта владельца и одного из постояльцев. Другие подробности случившегося неизвестны.