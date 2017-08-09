На самолете Качиньского найдены следы взрыва

Разрушения крыла Ту-154, на борту которого находился президент Польши Лех Качиньский , свидетельствуют о взрыве. Об этом сообщает Wiadomości со ссылкой на польскую комиссию, которая занимается расследованием обстоятельств авиакатастрофы.

По мнению комиссии, левое крыло лайнера было повреждено еще до столкновения с березой, о чем якобы говорят многочисленные «следы взрыва».

Самолет с руководством Польши, включая президента, разбился под Смоленском 10 апреля 2010 года. В авиакатастрофе погибли 96 человек. Польская делегация летела на траурные мероприятия в Катынь. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) ранее заявлял, что признаков подрыва воздушного судна выявлено не было, а причиной крушения стало решение экипажа не уходить на запасной аэродром в условиях плохой видимости.

Польские власти неоднократно обвиняли Москву в намеренной организации крушения самолета. Россия называла эти обвинения «русофобскими выпадами» и отвергала их. Глава польской комиссии по крушению Ту-154 Вацлав Берчиньский заявлял, что российские диспетчеры намеренно могли дать неверные данные экипажу лайнера. По его словам, ложная информация могла касаться расстояния до взлетно-посадочной полосы. Кроме того, в Варшаве утверждают, что самолет начал разрушаться в воздухе в 900 метрах от места падения, а с регистраторов пропали последние секунды записей.