Главные события у вас в почте
Коммунальщики замуровали жителя Екатеринбурга в собственном доме
Руководитель одной из управляющих компаний Екатеринбурга предложил заварить входную дверь в квартиру, хозяйка которой задолжала 160 тысяч рублей, сообщает РЕН ТВ.
Коммунальщики приехали по адресу неплательщицы и заварили вход в квартиру, где в тот момент находился отец девушки.
Мужчина попытался пролезть через решётку в окне, однако щель была слишком узкой, и он чуть не задохнулся.
Владелица квартиры написала заявление в полицию, однако ответа не последовало. Теперь она намерена подать заявление в прокуратуру.
Оставить комментарий