Коммунальщики замуровали жителя Екатеринбурга в собственном доме



Руководитель одной из управляющих компаний Екатеринбурга предложил заварить входную дверь в квартиру, хозяйка которой задолжала 160 тысяч рублей, сообщает РЕН ТВ

Коммунальщики приехали по адресу неплательщицы и заварили вход в квартиру, где в тот момент находился отец девушки.



Мужчина попытался пролезть через решётку в окне, однако щель была слишком узкой, и он чуть не задохнулся.

