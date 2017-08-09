Россиянку избили в турецком отеле

Пользователь Facebook под ником Мару Ся рассказала, что во время отдыха в турецком отеле ее избили из-за фотосъемки.

По словам женщины, в конце июля — начале августа она отдыхала с мужем и детьми в пятизвездочной гостинице Kirman Hotels Arycanda De Luxe в турецкой Аланье.

Там ее семья подружилась с другими отдыхающими из России. В один из дней женщина согласилась провести им фотосессию на территории отеля. Фотография — ее хобби. Во время съемки к ним подошел сотрудник гостиницы с неким мужчиной. Эти люди заявили, что работать на территории гостиницы может только их фотограф. Россиянка объяснила, что просто снимает друзей, и они ушли.

Однако затем к ним подошел другой молодой человек с фотоаппаратом. «Фотограф делает несколько шагов мне навстречу и по-боксерски лбом упирается мне в лоб. Произносит: „Тебе конец. Это твоя последняя фотосессия“, — рассказала она. Затем, по словам туристки, у нее попытались отобрать камеру, отдавать ее женщина не хотела, и ей вырвали клок волос.

За туристку вступился мужчина, семью которого она снимала, завязалась драка. Потасовку разняли другие отдыхающие отеля. Муж россиянки в этот момент находился на море с детьми.

Позже в больнице у женщины диагностировали травму головы, а у вступившегося за нее мужчины оказалась разбита губа.

Персонал отеля, по словам женщины, посоветовал россиянам не обращаться в полицию, пообещав взамен улучшить условия проживания. Также они заявляли, что нападавшие извинятся. Однако в итоге, по ее словам, „все расписываются в собственном бессилии“.

»Благодарю Господа, что уехала оттуда живой, могла бы и грузом 200», — заключила туристка.

Ранее в СМИ появилась информация, что на курортах Турции за 29-30 июля скончались пятеро российских туристов.