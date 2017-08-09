Россиянке грозит 15 лет тюрьмы из-за двух копеек

Жительницу города Рыбинска Ярославской области Татьяну Хужиеву судят в Душанбе по статье «контрабанда», сообщает 76.ru.



Татьяну задержали в аэропорту Душанбе при досмотре. Она собиралась лететь в Россию с дочкой. Сотрудники попросили россиянку показать содержимое кошелька и нашли там монету 1823 года, времен царской России. Монету забрали и отдали на экспертизу, а женщину задержали. Оказалось, что монета представляет собой историческую ценность.

Как питерский миллиардер " погорел" на котрабанде алкоголя



Хужиева рассказала, что нашла монету дома в Рыбинске, когда разбирала старые вещи. В ломбарде её оценили в 100-200 рублей. Хужиева утверждает, что просто бросила монету в кошелёк и забыла о ней.





прокуратуре не поверили истории женщины и завели уголовное дело. В Таджикистане прошло первое заседание суда, завтра планируется следующее.

«Не понимаю, почему меня не выпускают в Россию с монетой, которая к Таджикистану не имеет никакого отношения», — говорит Хужиева.



По законам Таджикистана, за контрабанду Хужиевой грозит 15 лет тюрьмы, однако наличие у обвиняемой маленького ребёнка может повлиять на приговор. «Мне сказали, что будет или штраф, или условный срок. Но я буду его оспаривать», — заявила женщина.