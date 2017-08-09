Движение по Варшавскому шоссе перекрыто из-за столкновения четырех автомобилей

Движение по Варшавском шоссе осуществляется по дублеру из-за столкновения четырех машин, основная дорога перекрыта. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

«На Варшавском шоссе столкнулись два легковых автомобиля и две фуры, одна из которых сгорела полностью. В результате ДТП один человек погиб и двое пострадали», — сказал собеседник агентства, добавив, что «движение автотранспорта осуществляется по дублеру, основная дорога перекрыта».

На месте работают полиция и экстренные службы.