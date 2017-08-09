В Китае произошло новое сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,5 произошло сегодня на северо-западе Китае. Эпицентр располагался в 109 километрах к югу от села Достык в Казахстане. Новое мощное землетрясение произошло сегодня в Китае. Толчки магнитудой в 6,5 ощущались в Синьцзян-Уйгурском автономном районе — это на северо-западе страны. Таковы данные Европейского средиземноморского сейсмологического центра.

Как отмечается, эпицентр располагался в 109 километрах к югу от города Достык в Казахстане. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км. Пока нет никаких данных о пострадавших и разрушениях. Напомним, накануне вечером землетрясение магнитудой 7 произошло в китайской провинции Сычуань.

По последней информации от стихии погибли девять человек — в том числе шестеро туристов. Число пострадавших возросло до 164. С тяжелыми ранениями в местные больницы доставлены более 30 человек.