В центре Тбилиси эвакуируют людей из парка, где начался лесной пожар

Началась эвакуация людей из парка Мтацминда в центре Тбилиси, где вечером во вторник загорелся лес, передает агентство Sputnik Грузия со ссылкой на местное телевидение.





По информации агентства по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии, на месте работают семь пожарно-спасательных расчетов и 50 пожарных. Они стараются локализовать пожар, однако из-за сложного рельефа процесс тушения усложняется.





Как отмечает Sputnik Грузия, на месте находятся мэр Тбилиси Давид Нармания и председатель парламента Ираклий Кобахидзе , объявлена полная мобилизация спасательных служб. На место прибывают пожарные расчеты. Территорию полностью контролирует полиция. Возможно, будет подключен вертолет.

Мтацминда, в переводе с грузинского " Святая гора" , находится в центре Тбилиси. Это символ города и одно из излюбленных мест отдыха горожан и туристов. На вершине Мтацминда расположена тбилисская телебашня высотой 277,4 метра, самый большой городской парк с аттракционами, фуникулерной линией и рестораном на верхней станции. На склоне горы находится церковь Святого Давида и пантеон с многочисленными захоронениями выдающихся людей Грузии — известных писателей, артистов, ученых и национальных героев.

