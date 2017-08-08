«Убийцы должны понести суровое наказание»: родные погибшего борца Власко о петиции на имя Путина

На интернет-портале Change.org появилась петиция на имя министра внутренних дел Владимира Колокольцева и президента страны Владимира Путина с требованием наказать убийц молодого борца Юрия Власко . Автором документа стал врач сборной России по вольной борьбе Умар Тебиев, который рассказал RT, чего хочет добиться такой инициативой. Свою подпись под петицией поставила и мачеха убитого спортсмена.

Петиция на сайте Change.org была создана 7 августа, когда двое из троих убийц Юрия Власова уже были задержаны, а один из них успел дать признательные показания. Смерть 20-летнего борца вызвала серьёзный резонанс по всей стране.

«В сети появилось видео жестокой расправы над Ю. Власко. Его нельзя оставить без внимания, и убийцы должны понести суровое наказание», — говорится в документе, адресованном министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву и президенту страны Владимиру Путину.

Авторы петиции также напоминают обстоятельства произошедшего: член юниорской сборной России по вольной борьбе, двукратный победитель первенства Европы Юрий Власко был убит 29 июля в ходе массовой драки.

«Ранее судимые за кражи и разбои Раднажаб Ч., Евгений Б., и Виталий Т. в ходе словесной перепалки, переросшей в драку, нанесли ему смертельные ранения ножом в шею, а также добивали железным прутом и камнем уже умирающего спортсмена и применили стрелковое оружие», — отмечается в документе.

На данный момент свои подписи под петицией поставили более 1500 человек, в том числе приёмная мать погибшего Елена Власко.

«Я подписываю, потому что это мой сын, которого я очень сильно люблю и знаю, что он был очень светлым и чистым ребенком! Таких, как он очень мало. Я не хочу, чтобы ещё кто-то пострадал от этих нелюдей. Я хочу чтобы люди не боялись ходить по земле и чтобы никогда ни один родитель не испытывал горечь от утраты ребёнка», — написала женщина.

RT связался с автором петиции, врачом национальной команды Умаром Тебиевым, который работал вместе с Власко. Он объяснил, что хочет большей активности правоохранительных органов по этому делу, и намерен привлечь внимание президента страны к резонансному убийству.

«Мы хотим добиться пожизненного заключения для убийц Юры. Их даже сложно назвать людьми. В первые дни после трагедии события развивались стремительно, но сейчас резонанс начал утихать. Хотим, чтобы это убийство было взято на контроль министром МВД, а может даже и президентом страны. Дело должно быть доведено до конца», — отметил Тебиев.

Также Тебиев рассказал свою версию произошедшего тем роковым утром 29 июля на берегу озера Байкал.

«Юра был хорошим, добродушным парнем. Он тепло общался со всеми. Никак не могу назвать Власко агрессивным человеком. Я был шокирован кадрами убийства. А ведь один из задержанных заявил, что это была самооборона. По видео понятно, что человек шёл на убийство обдуманно, добивал раненного Юру. Рассказывали, что Власко разбудил знакомый парень, чтобы помочь разрешить некий конфликт. Он вышел пообщаться, после чего получил несколько ударов ножом», — добавил Тебиев.

Данную версию со слов друзей погибшего подтвердила и мачеха Власко, воспитывавшая его с девяти лет. По её словам, Юрий всегда был неконфликтным ребёнком, а попадание в состав сборной ещё больше изменило его характер, и ни о чём, кроме спортивных достижений, молодой человек даже не думал.

«Ребята говорили, что Юра уже спал и вышел заступиться за друга. Даже не сомневаюсь — так оно и было. 27 июля он выиграл турнир в Улан-Удэ, а на следующий день с друзьями поехал отдохнуть в Горячинск, показать друзьям Байкал. Насколько я знаю, они искупались, посидели и собирались ложиться спать. Само видео я не смотрела. Мне рассказывали, что никакой массовой драки не было, а ребята просто разговаривали. Юра был парнем неконфликтным. Он был заряжен спортом. После того, как попал в сборную, стал совсем другим человеком. И никогда в жизни он бы не пошёл куда-то драться, так как был добрым мальчиком», — заверила женщина.

Максимального наказания для убийц племянника потребовал и дядя Власко Сергей, занимавшийся его спортивной карьерой.

«Мы будем добиваться того, чтобы убийцы получили серьёзный срок, возможно пожизненный. Вы сами видели жуткие кадры преступления и понимаем, что происходило. Это какое-то зверство. Я был в шоке», — заявил мужчина.

Напомним, что преступление было совершено в бурятском селе Горячинск. Спортсмен получил несколько ударов ножом в голову и шею и скончался, не приходя в сознание. Позже в интернете появилось видео произошедшего, на котором видно, как борца безжалостно добивали. Друзья молодого человека попытались оказать ему медицинскую помощь, но было уже поздно.

«Они были в панике, пытались оказать первую помощь. Со стороны помощь никто не оказал: полиция ждала медиков, береговая служба также не подошла, несмотря на то, что всё произошло недалеко от их здания. В конце концов, спустя 20 минут друзья парня сами загрузили его в какую-то машину. Но уже было ясно, что они не успеют», — рассказали очевидцы.

Власко был одним из самых талантливых юниоров страны в тяжёлом весе. Он дважды становился чемпионом Европы в своём возрасте и мечтал поехать на Олимпийские игры — 2020 в Токио. К 20 годам спортсмен успел получить звание мастера спорта международного класса. Его похоронили 31 июля в родном селе Русские Янгуты Иркутской области.