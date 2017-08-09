Побоище в Елани: арестован зачинщик драки в воинской части

Суд арестовал военнослужащего, которого следствие сочло зачинщиком массовой драки в 473-м Окружном учебном центре в Елани. Об этом сообщает «Ура.ру» со ссылкой на уполномоченного по правам человека Свердловской области Татьяну Мерзлякову.

По ее словам, сначала контрактника задержали на 72 часа, а затем суд продлил меру пресечения на этот же срок. Его земляки пожаловались на несправедливость следствия и обратились в Совет по правам человека при президенте РФ . По их мнению, «следствие работает очень жестко, < …> им грубят, давят на них, чтобы они признались».

По поручению СПЧ Мерзлякова посетила воинскую часть вместе с руководителями комитетов солдатских матерей. Омбудсмен пришла к выводу, что «драка началась на пустом месте».

«Это уже девятая группа ребят из мотострелковой дивизии, расположенной в Туве, которые приезжают на курсы выживания. Вечером парни легли спать, дежурный по батальону, капитан, зашел и увидел стоящие на полу кроссовки — этого никто не отрицает. Он потребовал убрать кроссовки, потому что армия есть армия, должен быть порядок», — рассказала она. В ответ военнослужащие обратили внимание на то, что капитан сам был без кителя. Затем «кто-то дал команду встать, и они восстали против него, а шестая рота „прибежала в ответ на крики, завязалась драка“.

Ранее сообщалось, что в массовую драку в воинской части были вовлечены сто солдат. СМИ писали, что одной из конфликтующих сторон были тувинцы. Все участники конфликта были контрактниками. В результате драки пострадали несколько военных, включая разнимавшего солдат младшего офицера.

Три месяца назад в эту часть из Тувы прислали около 60 контрактников для прохождения курсов выживания. Конфликт произошел в их последний вечер перед отъездом.