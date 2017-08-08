Плававший три дня на батуте украинец рассказал о своём путешествии

Украинец Михаил Дорошенко, спасённый российскими пограничниками у берегов Крыма после трёхдневного плавания на надувном батуте, рассказал подробности своего приключения.





О своём плавании Дорошенко рассказал на видео, поступившем «Газете.Ru» от пресс-службы Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

По слова молодого человека, до прибытия спасателей мимо него проследовали несколько кораблей.



Украинец пытался звать на помощь, однако судна проследовали дальше, не заметив его.



Молодой человек поблагодарил крымских сотрудников пограничной службы и отметил их вежливое отношение к нему.