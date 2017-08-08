Активисты в масках, с битами и файерами напали на электричку с пассажирами в Киеве

Полсотни молодых людей в масках захватили поезд и разрисовали электричку, ехавшую из Гребенки в Киев. В Киеве активисты в масках, вооруженные бейсбольными битами, остановили ехавшую электричку и разрисовали ее вагоны граффити, сообщают местные СМИ. Инцидент произошел в понедельник, седьмого августа на станции имени Георгия Кирпы. Около 50 подростков заблокировали движение электропоезда. Молодые люди при помощи стоп-крана остановили состав, ехавший из Гребенки в Киев. Пока несколько дебоширов угрожали физической расправой машинисту и бригаде локомотива, мешая им возобновить движение, остальные нарушители спокойствия жгли дымовые шашки и разрисовывали вагоны краской. Движение состава было задержано на 25 минут.