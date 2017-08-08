Осужденный инвалид Мамаев намерен бороться с несправедливостью в судах



Инвалид-колясочник Антон Мамаев , осужденный к штрафу за разбой и освобожденный из СИЗО , намерен бороться с судебным произволом, заявил он в эфире радиостанции " Говорит Москва".

Мамаев отметил, что раньше у него были мечты заняться политикой, но они оставались лишь мечтами. " Но после апелляционного суда, когда я и мои близкие испытали эту несправедливость, сейчас во мне горит большое желание что-то делать, как-то с этим бороться" , — сказал он.



По его мнению, " на ровном месте может попасть каждый, никто не застрахован". " Оказывается, это все ближе, чем мы думаем" , — отметил осужденный.



Он не стал раскрывать свои политические взгляды и говорить, присоединится ли к какой-либо политической партии. " Сейчас думаю" , — ответил он на вопрос о методах борьбы.





По его словам, пока он восстанавливается, так как " в СИЗО потерял много сил и был при смерти".



Тридцатого июня 28-летний Мамаев получил срок за организацию вооруженного разбоя и похищение мотороллера. Сразу после приговора его поместили в " Матросскую тишину".





Из-за редкой болезни у Мамаева атрофированы почти все мышцы, он не может самостоятельно передвигаться — в камере о нем приходилось заботиться осужденным из хозяйственного блока. Он пробыл в СИЗО 19 дней — именно столько понадобилось медикам, чтобы провести экспертизу, а судье, чтобы изменить меру пресечения. Впоследствии Мосгорсуд заменил ему наказание с лишения свободы на штраф в 200 тысяч рублей.