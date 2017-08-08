Бегун в Лондоне толкнул помешавшую ему женщину под колеса автобуса

В Лондоне бегун оттолкнул 33-летнюю женщину, повстречавшуюся ему на пути. Она едва не попала под колеса проезжавшему мимо автобусу. Видео с камеры наружнего наблюдения публикует BBC News . Лишь по счастливой случайности удалось избежать трагедии — женщина отделалась незначительными травмами. Инцидент произошел на мосту Патни. «Она не пострадала только благодаря стремительной реакции водителя автобуса», — сообщили в полиции.

По словам стражей порядка, через 15 минут мужчина опять пробежал по этому же мосту, когда женщина попыталась заговорить с ним, однако он ее просто не узнал.