Раскрыты подробности гибели актрисы «Сатирикона»



Погибшая актриса «Сатирикона» Полина Шанина в последние полгода находилась в «жуткой депрессии» из-за смерти молодого человека. Об этом пишет « Московский комсомолец » со ссылкой на подругу актрисы.

По данным «МК», Шанина рассталась с молодым человеком незадолго до его смерти, но «продолжала любить, даже когда он ушел из жизни».



По словам собеседницы газеты, Шанина сильно похудела и «пребывала в трансе». При этом актриса собиралась поехать вместе с ней в сентябре на место крушения самолета Ту-154 над Черным морем, где погибла сестра ее подруги.



В день самоубийства актриса была одна в своей однокомнатной квартире. Около 22.00 она поднялась на 12-й этаж и сорвалась вниз с общего балкона. Соседи услышали глухой стук и сначала решили, что кто-то кидает бутылки с этажа. Затем к девушке подбежал один из жильцов, ее пульс еще прощупывался. Однако травмы были очень тяжелые, и приехавшие врачи спасти ее не смогли.

О смерти Шаниной стало известно 8 августа. СМИ назвали случившееся самоубийством. Сообщалось, что ее молодой человек также покончил с собой за некоторое время до этого.



Полина Шанина родилась в подмосковном городе Мытищи. Окончила актерский факультет Школы-студии МХТ в 2009 году. В театре «Сатирикон» она играла с 2009 года.