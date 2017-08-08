В Крыму спасли три дня плывшего на батуте украинца

Служба береговой охраны Крыма спасла украинца, который три дня провел в открытом море, сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ России по республике Крым.

Пострадавший рассказал, что уснул на батуте в Херсонской области. Течением его унесло в открытое море к берегам Крыма.

Молодому человеку оказали первую помощь, а затем доставили в больницу с обезвоживанием, тепловым ударом и истощением. Была выяснена личность пострадавшего: гражданин Украины Михаил Дорошенко, 1988 года рождения. Работает охранником в курортной зоне посёлка Лазурное Херсонской области.

В июне ФСБ России задержала украинца, пытавшегося незаконно пересечь границу в районе города Армянск.