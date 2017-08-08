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Актриса «Сатирикона» покончила с собой в Москве
Фото: Сатирикон
В Москве совершила самоубийство актриса театра «Сатирикон» Полина Шанина. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По данным телеканала, ее тело нашли под окном ее квартиры на Новоостанкинской улице. По одной из версий, Шанина не смогла смириться с уходом своего молодого человека, совершившего суицид в апреле этого года.
Обстоятельства гибели актрисы сейчас выясняет полиция.
На странице Шаниной «ВКонтакте» стоит статус «Никто не уходит». В последний раз она была онлайн в 17:32 7 августа.
Полина Шанина родилась в подмосковном городе Мытищи. Окончила актерский факультет Школы-студии МХТ в 2009 году. В театре «Сатирикон» она играла с 2009 года.
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