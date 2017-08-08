Актриса «Сатирикона» покончила с собой в Москве

В Москве совершила самоубийство актриса театра «Сатирикон» Полина Шанина . Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, ее тело нашли под окном ее квартиры на Новоостанкинской улице. По одной из версий, Шанина не смогла смириться с уходом своего молодого человека, совершившего суицид в апреле этого года.

Обстоятельства гибели актрисы сейчас выясняет полиция.

На странице Шаниной «ВКонтакте» стоит статус «Никто не уходит». В последний раз она была онлайн в 17:32 7 августа.

Полина Шанина родилась в подмосковном городе Мытищи. Окончила актерский факультет Школы-студии МХТ в 2009 году. В театре «Сатирикон» она играла с 2009 года.