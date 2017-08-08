Стала известна возможная причина ДТП, в котором погибла экс-депутат Рады Бережная



Водитель автомобиля, в котором находились бывший народный депутат от Партии регионов Ирина Бережная с дочерью Даниэллой, вероятнее всего, уснул за рулём. Такую информацию RT сообщил источник в МИД Украины. Это и могло стать причиной съезда машины с трассы, ведущей из Хорватии в Италию. Расследованием автокатастрофы занимается полиция Хорватии. О том, почему украинские специалисты вряд ли будут принимать в нём участие, — в материале киевского корреспондента RT.

ДТП, в котором погибла 36-летняя экс-депутат от Партии Регионов Ирина Бережная, могло произойти в результате несчастного случая.



«По предварительной версии, водитель, который вёз Бережную, заснул, автомобиль вылетел с дороги и врезался в столб», — сообщил источник RT в Министерстве иностранных дел Украины.



За сутки до автокатастрофы Бережная с дочерью находились в Монако. Трагедия случилась в ночь на воскресенье, около 1:30, на трассе между городами Масленица и Поседарье в Хорватии. Скорость автомобиля «Мерседес» предположительно превышала 100 км/ч. Водитель машины и Ирина Бережная погибли. Восьмилетняя дочь Бережной Даниэлла находилась в детском кресле, была пристёгнута и серьёзно не пострадала.

Аварии на этом участке дороги — редкость. Местные жители уже назвали ДТП самым серьёзным за последние десять лет. Хорошее дорожное покрытие, отсутствие резких поворотов, множество светоотражающих знаков и электронные табло, рекомендующие водителям снизить скорость на более сложных участках, делают езду максимально безопасной. Водитель, 38-летний гражданин Болгарии, вероятнее всего, управлял машиной в состоянии усталости. Столкновение было такой силы, что прибывшие на место трагедии спасатели вынуждены были ограничить движение на два часа, а погибших из автомобиля пришлось извлекать при помощи специального оборудования. Их, а также выжившую дочь Ирины Даниэллу, доставили в больницу хорватского города Задар.







Неадекватная реакция



Новость о гибели бывшего народного депутата стала самой обсуждаемой в социальных сетях. Тех, кто радовался, оказалось на Украине немало. Ирину Бережную обвиняли в симпатиях к России, которую сторонники киевских властей называют «государством-агрессором».



«Смотрю на безумные толпы «патриотов», мечтающих побыстрее свалить из горячо любимой страны победившей демократии, и вот о чём думаю — как же они переживут, что в постмайданном европейском раю останутся теперь одни ватники?», — писала на своей странице в Facebook Бережная.





Острую реакцию у сторонников украинского режима вызывала и активная позиция Бережной. Экс-депутат, например, добилась от Министерства социальной защиты выплаты пенсий жителям Донбасса. Кроме того, через суд она обжаловала решение Киевсовета от 1 июня о переименовании проспекта имени Генерала Ватутина в проспект имени Шухевича. Она опротестовывала и смену названия Московского проспекта на проспект Бандеры.

Ирина Бережная не отказывалась комментировать ситуацию на Украине в российских СМИ, что вызывало критику среди националистов.



Андрей Портнов.

«Не могу даже теоретически представить, чтобы я мог радоваться смерти какого-нибудь своего политического оппонента, врага или человека, с кем борюсь и чьи поступки критикую или не разделяю. Вижу огромное количество нормальных и воспитанных людей, которые мыслят так же, как и я. Но не могу одновременно не указать на достаточно большую аудиторию вроде бы образованных, но абсолютно циничных, мерзких и глупых людей, радующихся чужому горю, получающих от этого удовольствие и находящихся в тени своего ошибочного представления о допустимых словах и высказываниях, чести и морали», — написал в соцсети Facebook известный юрист, экс-замглавы Администрации президента

Останутся безучастными



Украинские правоохранители не будут принимать участие в расследовании автокатастрофы, рассказал RT источник в МИД. «Просьб о помощи со стороны коллег из Хорватии не поступало», — уточнил он. Украинские следователи вообще редко выезжают на места трагедии в другие страны мира и часто сами нуждаются в помощи.





