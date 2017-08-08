Фермер из Краснодара обвиняет судью Хахалеву в рейдерских захватах и подделке диплома

Фермеры против судьи. Сомнительный диплом и обвинения в рейдерстве. В истории вокруг скандально известной Елены Хахалевой, судьи из Краснодара, появилась новая героиня — фермер, член рабочей группы комиссии по выявлению нарушений земельного законодательства и прав фермеров при губернаторе Краснодарского края Елена Дрюкова. За последний месяц она дала уже несколько интервью. Содержание их примерно одинаковое: Хахалеву — под суд.

На информационном фронте — новый боец. Голос фермеров — Елена Дрюкова. На судью Хахалеву она пожаловалась всем: главе СК , генпрокурору, директору ФСБ , председателю Верховного суда, главе Совфеда и руководителю администрации президента . Под заявлением с просьбой проверить, не является ли Хахалева мошенницей, подписались еще несколько фермеров, но именно Елена Дрюкова активно раздает интервью.

Business FM она рассказала, что может доказать то, что судьей Хахалева стала по поддельному диплому тбилисского вуза. Также Дрюкова охотно говорит и о том, как она лично сталкивалась с Хахалевой в суде, когда несколько лет назад у нее отбирали землю рейдеры. На Youtube-канале «Момент истины 93», который появился за два месяца до резонансной свадьбы дочери судьи, Хахалева — один из главных антигероев. В противоправных действиях канал обвинял ее и до, и после свадьбы дочери. Там же еще месяц назад появилась и Елена Дрюкова. Под тревожную музыку она рассказывает свою историю.

Елена Дрюкова фермер «Лена Хахалева в суде краевом мне предложила отказаться от имущественного пая и забыть вообще этот вопрос. Я ей сказала: „Спасибо, Елена Владимировна! Я вот это ваше судебное решение понимаю. Идет рейдерский захват Кавказского района, мне с вами не справиться никак. Но я положу это ваше судебное решение на полочку. Нехай полежит. Оно когда-нибудь долежится“. Оно долежалось, конечно. Теперь я узнала, что все рейдерские захваты на Кубани, все судебные решения были поддержаны Хахалевой».

То, что судебное решение Хахалевой «долежалось» именно до сегодняшнего дня, когда новости о судье в очевидной войне компроматов появляются чуть ли не каждый день, естественно, вызывает вопросы. Например, а кто стоит за Дрюковой? Ее соратники — участники тракторного марша — говорят, что «за Еленой Николаевной стоит правда!»

Алексей Волченко фермер «Она — бывший учитель. Вернулась в Краснодарский край из Казахстана, где работала учительницей. Вернулась и начала заниматься фермерским хозяйством. Насколько я знаю, у нее около 100 гектаров земли. Сейчас количество земли у нее увеличивается. Конфликт возник из-за их предприятия ЗАО „Кавказ“. Елена Николаевна добивается всеми путями, чтобы данное агропредприятие вернулось назад людям».

Тем не менее ни во время тракторных маршей, ни в период многих сомнительных судебных процессов голоса фермеров не были слышны так отчетливо, как сейчас. В чем причина перемен?

Михаил Беньяш адвокат «Я лично присутствовал на процессах с Хахалевой, могу сказать, что это что-то страшное. Там нет правосудия, не рассматриваются там дела, не исследуются доказательства, там вообще все игнорируется. Вы правильно поступаете, что исследуете со всех сторон насчет заинтересованности. Дело в том, что кубанский агробизнес — это колоссальные деньги. Что там какие-то фермеры, какие-то деревни — там миллиардные обороты. То, что возникают такие споры, сопровождающиеся такими же скандалами, мое мнение, будет заход какого-то крупного игрока, стороннего игрока в кубанский бизнес и дележ активов».