В СК определили мотив напавших на конвоиров членов «банды GTA»

Следствие пришло к выводу, что нападение членов «банды GTA» на конвоиров было попыткой самоубийства. Об этом сообщает паблик Mash на странице «ВКонтакте».

По мнению правоохранителей, члены группировки не планировали побег, а рассчитывали умереть, чтобы «избежать» пожизненного тюремного срока.

Во вторник, 1 августа, в здании Мособлсуда произошла стрельба во время рассмотрения дела «банды GTA». В лифте пятеро обвиняемых отобрали оружие у конвоиров и напали на них. Один из конвоиров успел вызвать подкрепление, а затем в одном из залов началась перестрелка между бойцами Росгвардии и членами банды. В итоге четверо нападавших были ликвидированы (один из них умер в больнице), один все еще находится в тяжелом состоянии. Также пострадали трое правоохранителей. Сообщалось, что подсудимых доставили на процесс всего двое конвоиров, одна из которых — женщина.

«Банда GTA», состоявшая из уроженцев Средней Азии, была создана в марте 2012 года в Московской области Ибайдулло Субхановым. Участники банды (около 15 человек) в основном нападали на автомобилистов, устраивая им засады на трассах. Злоумышленники выкладывали на дорогу шипы, чтобы заставить водителя остановиться. Затем они расстреливали всех находившихся в машинах и забирали ценности. Всего в материалах дела фигурировали 17 жертв банды. Членов банды начали задерживать осенью 2014 года. Члены банды частично признали свою вину.