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В Твери рухнуло здание речного вокзала
Фото: Sokolov Tonight / Youtube
В ночь на 8 августа в Твери обрушилось здание речного вокзала. Об этом сообщает Tverigrad.ru.
Рухнули перекрытия и южная стена полукруглой секции здания.
Tverigrad.ru уточняет, что из-за случившегося со стороны причала теперь можно разглядеть главный зал вокзала. На внешних колоннах появились трещины и, как отмечает издание, вся конструкция может обрушиться в любой момент.
По данным ресурса, первые признаки обрушения проявились еще вечером 7 августа. После этого охранники огородили территорию речного вокзала лентой.
По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.
Зампред правительства Тверской области Андрей Белоцерковский заявил «Московскому комсомольцу», что здание с 1990-х годов «находится в аварийном состоянии и не используется по прямому назначению». «Проект по реконструкции вокзала и его воссозданию есть, но его реализация очень дорогостоящая, и поиски инвесторов пока не принесли результатов», - подчеркнул он.
Здание вокзала на стрелке Волги и Тверцы было построено 80 лет назад. Оно считается одним из символов современной Твери.
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