В Твери рухнуло здание речного вокзала

В ночь на 8 августа в Твери обрушилось здание речного вокзала. Об этом сообщает Tverigrad.ru.

Рухнули перекрытия и южная стена полукруглой секции здания.

Tverigrad.ru уточняет, что из-за случившегося со стороны причала теперь можно разглядеть главный зал вокзала. На внешних колоннах появились трещины и, как отмечает издание, вся конструкция может обрушиться в любой момент.

По данным ресурса, первые признаки обрушения проявились еще вечером 7 августа. После этого охранники огородили территорию речного вокзала лентой.

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

Зампред правительства Тверской области Андрей Белоцерковский заявил « Московскому комсомольцу », что здание с 1990-х годов «находится в аварийном состоянии и не используется по прямому назначению». «Проект по реконструкции вокзала и его воссозданию есть, но его реализация очень дорогостоящая, и поиски инвесторов пока не принесли результатов», - подчеркнул он.

Здание вокзала на стрелке Волги и Тверцы было построено 80 лет назад. Оно считается одним из символов современной Твери.