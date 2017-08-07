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У соседа "кратовского стрелка" нашли склад нелегального оружия
Сотрудники правоохранительных органов обнаружили большой склад с оружием у соседа «кратовского стрелка» Якова Шварценберга. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
62-летний житель посёлка сотрудничал с оружейным отделом Московского уголовного розыска (МУР).
10 июня в подмосковном Кратове бывший слесарь МЧС Игорь Зенков открыл огонь по прохожим. В результате стрельбы погибли четыре человека. 50-летний Зенков был застрелен во время семичасовой спецоперации. При задержании мужчина отстреливался и бросал в сотрудников правоохранительных органов гранаты.
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