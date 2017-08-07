Заблудившийся турист выжил в австралийской глуши благодаря телепрограмме

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости . Телепрограмма о выживании помогла не умереть британцу, потерявшемуся на несколько дней в удаленном районе Австралии, пишет газета Telegraph

Сообщается, что 32-летний Энтони Коллинз со своей девушкой решили совершить путешествие из города Перт в город Дарвин и преодолеть расстояние в 4 тысячи километров по одному из самых отдаленных районов страны. Примерно в середине пути пара поссорилась и разделилась. Застрявший в песках автомобиль также пришлось оставить.

В состоянии обезвоживания и дезориентации девушке удалось дойти до лагеря горняков, где она и сообщила о пропаже бойфренда. Его удалось найти только через три дня. В операции была задействована авиация, а также местные следопыты.

Как позже сообщил Коллинз, ему удалось выжить, благодаря навыкам, полученным от просмотра телепрограммы британского путешественника, телевизионного ведущего и писателя Беара Гриллса «Выжить любой ценой», в которой он высаживается в диких местах, показывая зрителям, как выживать. Британец заявил, что в течение трех дней питался жуками и цветами, а также закапывался в песок и накрывался листвой, чтобы не замерзнуть ночью.

Коллинз был доставлен на вертолете в больницу штата Западная Австралия. По данным издания Times, в понедельник мужчину выписали из больницы. После выписки Коллинз вместе с девушкой поспешили вернуться в пустыню, чтобы забрать оставленный автомобиль.