Роналду осталось 13 дней до тюрьмы

У нападающего мадридского «Реала» и капитана сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду осталось 13 дней, чтобы признаться в махинациях с налогами. Если спортсмен этого не сделает до 20 августа, то он будет признан виновным и может отправиться за решетку на семь лет, передает Football Espana.

Отмечается, что у Роналду в настоящее время есть два варианта – продолжать настаивать на своей невиновности или же принять обвинения в мошенничестве.

Если футболист продолжит утверждать, что он невиновен, а испанский суд вынесет обвинительный приговор, то Роналду грозит минимальный срок в семь лет тюрьмы.

Вместе с тем ранее портал Goal.com утверждал, что в настоящее время Криштиану Роналду рассматривает возможность вернуться в Англию, где он раньше выступал в « Манчестер Юнайтед ».

Напомним, ранее прокуратура Испании возбудила против португальца уголовное дело по обвинению в неуплате налогов на сумму 14,7 млн евро в период с 2011 по 2014 год.

Как утверждает прокуратура, Роналду скрывал свои реальные доходы с помощью созданной в 2010 году «бизнес-структуры». Если вина будет доказана, то футболисту грозит тюрьма.