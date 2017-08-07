Трагедия в Хорватии: почему погибла Ирина Бережная

Стали известные новые подробности аварии в Хорватии, в которой погибла экс-депутат Верховной рады Ирина Бережная . Автомобиль глубокой ночью на большой скорости врезался в столб. Удар был такой силы, что спасатели несколько часов извлекали тела Бережной и ее водителя из искореженного салона. Дочь погибшего политика была в детском кресле и отделалась небольшими травмами.

По первоначальным данным автомобиль, в котором вместе с 8-летней дочерью Даниэллой находилась экс-депутат, сорвался с серпантина на горной дороге. Однако позже местные СМИ рассказали, что двигавшийся по основной магистрали Хорватии A1 Mercedes неожиданно съехал с дороги между городами Масленица и Поседарье, протаранил ограждение и врезался в столб. При этом скорость машины, на которой были установлены болгарские номера, судя по повреждениям, была очень высокой.

В итоге помимо самой Бережной в столкновении также погиб и водитель – 38-летний гражданин Болгарии.

По словам очевидца, для того, чтобы извлечь их тела из кузова Mercedes спасателям понадобилось два часа.

Пристегнутая в детском кресле дочь Бережной отделалась незначительными травмами и была госпитализирована.

Авария произошла около 01.30 5 августа. По одной из основных версий водитель Mercedes заснул за рулем – чем-то другим объяснить съезд с пустой трассы, на которой не было резких поворотов, и столкновение со столбом, довольно трудно. Сейчас тело Бережной по-прежнему находится в Хорватии – его передадут близким после того, как правоохранители разберутся со всеми обстоятельствами трагедии.

По данным украинского телеканала TСН, в город Задар, где находится пострадавшая девочка, прибыл ее отец.

Бережная никогда не была официально замужем и тщательно скрывала от журналистов имя отца ребенка. По данным журналистов, за ребенком приехал известный немецкий бизнесмен и медиамагнат украинского происхождения Борис Фуксман

Еще при жизни экс-депутата украинские СМИ отмечали близкие отношения между Фуксманом и Бережной и предполагали, что именно он мог быть отцом ее дочери.

В последние дни перед неожиданной гибелью Бережная побывала в Баку в качестве гостя на фестивале «Жара», а затем, буквально за день до смерть, опубликовала в Instagram фото из Монте-Карло, на котором она позирует вместе с российской певицей Глюкозой.

Гибель экс-депутата, которая была заметной фигурой в украинской общественно-политической жизни, вызвала бурный резонанс в украинских СМИ и соцсетях.

Ряд комментаторов не скрывал своего злорадства, обвиняя погибшую в якобы антипатриотичных высказываниях и поступках – известно, что бывший депутат Партии регионов не поддерживала действующие власти и скептически высказалась о введении безвизового режима между Украиной и ЕС . Также она неоднократно появлялась в российских политических ток-шоу, посвященных событиям на Украине. Последний раз в эфире телеканала «Россия» Бережная выступила в середине июля.

«Безусловно, плясать на костях омерзительно и, сегодня, я еще раз убедился в прописной истине, про которую неоднократно говорил сам. «Фейсбук» превратился в территорию ненависти. Но смерть Ирины Бережной, на мой взгляд, вскрыла гораздо более глубокую проблему. А именно, соответствие образа жизни политика его убеждениям и его публичной позиции. Ирина погибла в ЕС, на критике которого она строила свою политическую карьеру. Более того, я совершенно точно знаю, что буквально несколько дней назад Ирина была в Монако на показе российского дизайнера Ульяны Сергиенко», — заявил мэр города Днепр Борис Филатов

Впрочем, большинство отнеслись к смерти Бережной с сочувствием. Близкая подруга Бережной певица Ани Лорак поделилась совместной фотографией с погибшей, сопроводив ее подписью: «Не могу и не хочу в это верить… Мой дорогой и любимый друг… Ты со мной… Ирочка…».

Певец Николай Басков , также выложив совместное фото с Бережной, написал: «Господи, Ирочка дорогая, я не могу в это верить».

Карьера Ирины Бережной была бурной и стремительной. Родившись в 1980 году в Луганске, она уже в 19 лет открыла свое турагентство, быстро ставшее прибыльным бизнесом. В 2002 году окончила юридический факультет Киевского национального университета им. Т. Шевченко по специальности «правоведение», а в 2009-м — Национальную академию управления при президенте Украины по специальности «государственное управление».

С февраля по март 2004-го Бережная была заместителем директора по правовым вопросам юридической фирмы «Астрая-Сервис». В январе того же года получила свидетельство о праве на занятие нотариальной деятельностью, а в марте зарегистрировалась, как частный предприниматель. За три года нотариальная контора Бережной стала одной из самых известных и успешных в Киеве. До ноября 2007-го была частным нотариусом Киевского городского нотариального округа.

Затем Бережная ушла в политику и в 2007 году, в возрасте 27 лет, была избрана депутатом Верховной рады от Партии регионов, где была членом комитета по вопросам правосудия.

В 2011 году вновь попала в парламент, избравшись по одному из округов Харьковской области. Бережная занимала пост первого заместителя главы комитета по вопросам европейской интеграции. После «Евромайдана» Бережная перешла в оппозицию, резко критикуя правительство и выступая против военного конфликта на Донбассе и героизации украинских националистов времен ВОВ.