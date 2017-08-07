Facebook не блокирует волонтеров украинского «Миротворца» за угрозы Елене Бережной

Пользователи Facebook обратили внимание на странную избирательность администрации Facebook в отношении волонтеров украинского «Миротворца», которые угрожают Елене Бережной , матери погибшего экс-депутата Рады Ирины Бережной . Соцсеть не удаляет их записи с угрозами и не позволяет другим пользователям блокировать их.

Социальная сеть Facebook не блокирует пользователей, которые угрожают расправой матери погибшего экс-депутата Верховной рады Ирины Бережной и публикуют циничные комментарии относительно ее смерти. На это обратили внимание пользователи социальной сети.

Угрозы и циничные оскорбления распространяют в основном волонтеры движения «Миротворец» и симпатизирующие этому проекту украинские пользователи. Однако при попытке пожаловаться на них в администрацию социальной сети, правила которой запрещают такое поведение, ничего не происходит, так как Facebook демонстрирует страницу ошибки. С этой проблемой столкнулись многие.

Пользователи социальной сети попытались произвести блокировку волонтеров «Миротворца», однако это было технически невозможно. В доказательство невозможности блокировки украинских активистов «Миротворца» пользователи публикуют многочисленные скриншоты.