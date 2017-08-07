Обвиняемый признался в жестокой расправе над борцом Власко на Байкале

В Бурятии задержаны оба подозреваемых в убийстве борца Юрия Власко . Им предъявлены предварительные обвинения, а один из них уже признался в совершении преступления. Борец Власко погиб 29 июля от нескольких колото-резаных ран в область головы и шеи, которые он получил в ходе массовой драки. В сети появилось видео жестокой расправы.

Органам правопорядка удалось разыскать обоих подозреваемых в резонансом убийстве борца Юрия Власко. Спортсмен погиб в результате нескольких ножевых ранений в область головы и шеи, полученных в ходе массовой драки на берегу озера Байкал в бурятском селе Горячинск..

Первый подозреваемый оказался в руках полиции 2 августа.

«Сотрудниками управления уголовного розыска МВД по Республике Бурятия 2 августа в Улан-Удэ был задержан подозреваемый в совершении убийства известного спортсмена», — приводит ТАСС слова представителя МВД России Ирины Волк

Второй подозреваемый был задержан спустя 5 дней — 7 августа.

«В Улан-Удэ по подозрению в убийстве на побережье Байкала известного спортсмена задержан ещё один местный житель. Обоим задержанным уже предъявлено предварительное обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении на сайте следственного управления Следственного комитета России по Республике Бурятия.

Между тем в сети появилась короткая видеозапись допроса первого задержанного. На кадрах он обещает проследовать вместе с оперативниками на пляж Горячинска и признаётся в том, что в ходе массовой драки убил спортсмена.

Появились и кадры совершения самого преступления. На видеозаписи видно, как Власко начинает драться с мужчиной, пытается провести против него борцовский приём, но неожиданно быстро оказывается на песке после нескольких ударов. Вероятно, в этот момент Юрий и получил смертельные ножевые ранения. Далее спортсмен попытался подняться на ноги, но после нескольких серий ударов окончательно потерял сознание.

Позже следствие установило, что Власов скончался от ударов ножом в район головы и шеи.

«Сегодня утром на берегу озера Байкал возле села Горячинск было обнаружено тело 20-летнего молодого человека с признаками насильственной смерти — колото-резаными ранениями в области головы и шеи», — сообщал руководителя следственного управления СКР по Республике Бурятии Дмитрий Столяров

Отмечалось, что в Горячинск Власов вместе с друзьями приехал на международный турнир по вольной борьбе среди юниоров на призы Бориса Будаева . Причём Власов одержал в нём победу в весовой категории до 96 кг и был признан самым техничным атлетом.

Конфликт же на пляже разгорелся между спортсменами и тремя местными жителями. Несмотря на то, что драка со смертельным исходом произошла около пяти часов утра по местному времени, на пляже присутствовали другие люди, которые, увидев состояние Власко, поспешили вызвать скорую помощь. К несчастью, прибывшие на место происшествия медики уже ничем не смогли помочь молодому борцу, потерявшему слишком много крови.

«Друзья молодого человека были в панике, пытались оказать первую помощь. Со стороны помощь никто не оказал: полиция ждала медиков, береговая служба также не подошла, несмотря на то, что всё произошло недалеко от их здания. В конце концов, спустя 20 минут друзья парня сами загрузили его в какую-то машину. Но уже было ясно, что они не успеют», — рассказали очевидцы.

Смерть Власко стала огромной потерей для российской борьбы. Юрий считался одним из самых перспективных атлетов в тяжёлой весовой категории. В 2015-м и 2016-м он становился чемпионом Европы среди юниоров, а в текущем сезоне занял третье место на первенстве страны в своей возрастной группе. К 20 годам Власко успел получить звание Мастера спорта международного класса.

«Особенно о будущем не думаю, но моя мечта, как у многих спортсменов, — стать олимпийским чемпионом. Не все доходят до Олимпиады, но я думаю, у меня точно получится. Серьёзно думаю только об этом. Я только в начале пути. Всегда говорю себе, что важно ничего не бояться, терпеть, не жалеть себя. Тогда становишься борцом более высокого уровня», — рассказывал о своих планах Власко.

Похороны молодого борца прошли 31-го июля в селе Русские Янгуты Иркутской области, где родился спортсмен. Помощь в организации траурных мероприятий семье убитого спортсмена оказала в том числе Федерация спортивной борьбы России.