На складе боеприпасов в украинской Балаклее прогремел новый взрыв

На складе боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области прогремел очередной взрыв, об этом сообщает УНИАН со ссылкой на местную пресс-службу военного ведомства Украины.

Инцидент произошел во время процесса разминирования одного из боеприпасов. По данным украинского министерства обороны, при взрыве пострадал один военнослужащий ВСУ. Пострадавший получил травматическую ампутацию правой голени, перелом левой голени и стопы, а также сильные ожоги.

В ночь на 23 марта 2017 в городе Балаклея Харьковской области загорелся склад боеприпасов. По факту произошедшего на Украине возбуждено два уголовных дела по статьям «Халатность» и «Диверсия».

Пожар удалось потушить только 24 марта, однако операции по разминированию местности продолжаются до сих пор. Пожар и взрывы привели к ущербу, который, по последним данным, превысил миллиард долларов.